Na heuse maffiapraktijken krijgen hooligans van Juventus stadionverbod van 10 jaar

De Italiaanse politie heeft 38 supporters van topclub Juventus een jarenlang stadionverbod opgelegd. Dat hebben de lokale autoriteiten vrijdag laten weten. Vier hooligans krijgen een sanctie die oploopt tot de recordperiode van tien jaar.

De politie gaf vier andere fans een stadionverbod van zeven jaar, terwijl nog eens vier supporters zes jaar moeten wegblijven. Drie hooligans krijgen een straf van vijf jaar, de 23 overige aanhangers moeten vier jaar brommen.

Maffiapraktijken

De stadionstraffen kaderen in het onderzoek naar ‘Ndrangheta, de maffiaclan uit Calabrië. Leden van die organisatie kregen in het verleden op grote schaal tickets voor wedstrijden van Juventus, die ze dan tegen forse winst doorverkochten. Speurders beten zich vast in de zaak, en het Juve-bestuur zette het netwerk stop. Hierop bedreigde ‘Ndrangheta enkele clubofficials.

De politie pakte eerder deze maand in hetzelfde onderzoek al tien personen op en toonde toen met veel trots hun buit:

Foto: EPA-EFE