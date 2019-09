Zidane spreekt vertrouwen in Hazard uit: “Ik zal nooit aan hem twijfelen”

Bij Real Madrid zitten ze nog niet in hun hoofd met de match tegen Club Brugge in de Champions League van komende dinsdag, want zaterdag staat immers de topper op bezoek bij stadsrivaal Atlético Madrid op het programma. Trainer Zinedine Zidane rekent op Eden Hazard om revanche te pakken voor de schandelijke nederlaag in de voorbereiding.

Eden Hazard zal zich zijn eerste Madrileense derby nog lang heugen. 7-3-verlies, alsjeblieft. Ongeziene cijfers. En ook al betrof het slechts een oefenmatch in New York tijdens de zomerstage, het was een pandoering die is aangekomen in Madrid. Al beweerde Real-coach Zidane vrijdag van niet. “We hebben de beelden van die partij niet herbekeken. De match van zaterdag heeft daar niets mee te maken.”

Thibaut Courtois en Eden Hazard kregen afgelopen woensdag rust tijdens de midweekmatch tegen Osasuna. Hazard sukkelde sinds half augustus met een dijblessure en kon zich in zijn eerste matchen nog niet echt doorzetten bij een zoekend Real Madrid. Vooral tijdens de zware 3-0 bij PSG in de Champions League slaagde hij er niet in om de Koninklijke op sleeptouw te nemen. Dat zag ook Zinedine Zidane. “We kennen de speler die we hebben. Iedereen verwacht meer van hem en dat weet hij. Maar we weten dat hij zal reageren en dat heeft hij afgelopen weekend in Sevilla ook al gedaan. Hazard is klaar voor dit soort wedstrijden. Hij zal uiteindelijk de speler worden die we willen dat hij is. Ik zal op geen enkel moment aan hem twijfelen.”

Op de vraag of Thibaut Courtois de onbetwiste nummer één is van Real Madrid, bleef Zidane vrijdag iets vager. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en ik reken op al mijn spelers. Ik wil dat ze allemaal goed voorbereid zijn. Ik had eigenlijk graag met 25 spelers gespeeld tegen Atlético.

Atlético Madrid - Real Madrid wordt zaterdagavond om 21u gespeeld. Na zes speeldagen is Real leider in de Primera Division, het telt één puntje meer dan eerste achtervolgers Atlético en Real Sociedad.