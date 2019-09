Twintig jaar cel voor moord op burgemeester van Moeskroen

Nathan Duponcheel (20) is door het hof van assisen in Bergen veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor de moord op Alfred Gadenne. Dat is een lichtere straf dan gevraagd was. De burgemeester van Moeskroen werd twee jaar geleden vermoord op het kerkhof.

De jury van het hof van assisen in Bergen verklaarde Nathan Duponcheel donderdag al schuldig. Op 11 september 2017 sloeg hij de burgemeester van Moeskroen neer op het kerkhof. Hij wachtte hem daar op omdat hij wist dat Gadenne iedere avond de poort kwam sluiten.

Eens de burgemeester op de grond lag, sneed hij hem de keel over met een breekmes.

Hij handelde uit pure wraak. De vader van Duponcheel had in 2015 zelfmoord gepleegd omdat hij aan de kant was gezet op zijn werk. Volgens de dader was de burgemeester daar mee verantwoordelijk voor.

Olivier Duponcheel was als oud-werknemer van Belgacom getransfereerd naar de FOD Binnenlandse Zaken, en vanaf 2004 gedetacheerd naar de stad Moeskroen vanwege zijn kennis voor het invoeren van de elektronische identiteitskaart. Tien jaar later maakte de stad een einde aan die samenwerking. “Ik weet dat hij heeft gevochten voor zijn baan, met zijn vakbond”, legde de beklaagde uit tijdens het proces. “Voor mij heeft mijn vader zelfmoord gepleegd als gevolg van zijn werk. Diegene die kon helpen om zijn baan te behouden en die de finale beslissing nam, was de burgemeester”, benadrukte hij.

Nadien bleek dat de burgemeester niet tussengekomen was in het dossier.

