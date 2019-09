Mont Blanc brokkelt af door klimaatopwarming: gletsjer beweegt tot 60 centimeter per dag

De hoogste berg in West-Europa, de 4810 meter hoge Mont Blanc, brokkelt langzaam maar zeker af. De Planpincieux, een enorme gletsjer aan de Italiaanse kant van de berg kan elk moment instorten, waardoor lokale overheden gedwongen werden maatregelen te treffen. Woensdag vloog een helikopter boven de Mont Blanc om de schade aan de gletsjer in beeld te brengen. Overal liggen stukken ijs, sijpelt smeltwater naar beneden en her en der zijn kraters en afgronden ontstaan.