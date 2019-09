Club Brugge moet Mitrovic en Balanta missen tegen KV Mechelen en Real Madrid

Dubbel slecht nieuws voor Club Brugge, dat zowel Mitrovic als Balanta moet missen tegen KV Mechelen (zaterdag) en Real Madrid (dinsdag). Mitrovic heeft last van de voet en reist zo goed als zeker niet mee naar Madrid terwijl Balanta zelf enkele weken out is. De Colombiaan viel uit met een hamstringblessure.

“Matej haalt dit weekend niet en Real Madrid komt waarschijnlijk ook nog te vroeg. Het is dezelfde voet als vorig seizoen, maar wel een andere blessure. Nu zal hij niet zo lang out zijn”, aldus Clement. Daardoor komt Mechele staat zaterdag als dinsdag naast Deli in de verdediging. Opvallend: Cools zit nog eens in de selectie. De blessures achterin spelen daar mee, maar volgens Clement heeft de rechtsback zich herpakt. “Dion vecht de laatste weken op een positieve manier voor zijn plaatsje in de selectie”, klonk het.

Clement denkt niet dat zijn jongens al met het hoofd in Bernabéu zitten. Hij had nochtans een extra woordje gepland over eventuele nonchalance zaterdag, maar uiteindelijk bleek dat niet nodig. “Tijdens de briefing over Mechelen dacht ik mijn spelers er nog eens op te wijzen dat ze niet met hun gedachten bij Real mochten zitten. Ik merkte dat iedereen heel aandachtig was, dus uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Iedereen moet wakker blijven. KV Mechelen telt 14 punten en heeft al goede matchen gespeeld. En tegenwoordig is het overal feest waar Club Brugge komt: uitverkochte stadions, een gemotiveerde tegenstander… De groep moet daar ook mee kunnen omgaan. Uiteindelijk zijn het wel leuke wedstrijden om te spelen, en iedereen van ons zal klaar zijn.”

In functie van Real Madrid - “of van Mechelen”, zoals Clement het graag zegt - wordt er waarschijnlijk opnieuw geroteerd. Tot nu toe loopt ook daar alles vlotjes bij Club Brugge: het draait bovenin mee met een match minder, plaatste zich in de beker en in de Champions League sprokkelde het al een puntje. De uitdaging voor de komende weken? “Alles blijven winnen”, was Clement duidelijk. “Van wedstrijd naar wedstrijd leven en telkens proberen het maximale te halen. Ik reken niet graag op voorhand. Maar als we elke match alles geven en winnen, worden we daar op het einde van de rit voor beloond. Daar ligt onze lat, tegen wie we ook spelen. Of dat nu Francs Borains, Mechelen of Real Madrid is.” Clement kwam ten slotte ook nog eens terug op de situatie van Jelle Vossen, die zelf in de beker op de bank bleef.

Over Jelle Vossen

Zijn vrouw deed daar op sociale media haar beklag over. “Ik praat veel met Jelle en hij werkt hard. Hij houdt zich beschikbaar voor de groep en helpt om het niveau van deze groep zo hoog mogelijk te houden. Ik heb nu al uren in een dag te weinig. Als ik dan ook nog eens alle sociale media van de spelersvrouwen moet volgen…”