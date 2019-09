Auto van Björn werd verpletterd tussen twee trucks, terwijl hij in de file stond: chauffeur mogelijk in slaap gevallen

Zele / Aalter - De trucker die in de zomer van 2017 paardenfokker Björn Van Bunder (32) uit Ursel doodreed op de E17 in Zele moest voor de politierechter verschijnen. Bij het ongeval werd ook de echtgenote van Björn zwaargewond. De trucker was naar eigen zeggen in slaap gevallen.

De familie en nabestaanden van Björn Van Bunder waren vrijdag massaal aanwezig in de politierechtbank van Dendermonde. Daar moest vrachtwagenchauffeur Kevin R. (27) zich verantwoorden voor het ongeval dat op 1 augustus van 2017 het leven kostte aan de paardenfokker uit Ursel. De trucker had op de E17 ter hoogte van de afrit Lokeren een file niet opgemerkt en was achteraan ingereden op de auto met paardentraile,r waarin Björn Van Bunder samen met zijn echtgenote Joline Meulewaeter zat. De trailer, die volgeladen was met jumpingmateriaal, ving de eerste klap op.

Geen remsporen

Daardoor kwam de wagen van het koppel dwars op de weg te staan. De auto werd vervolgens verpletterd tussen de aanrijdende vrachtwagen en een truck die voor hen stond. Björn Van Bunder overleed ter plaatse. Zijn echtgenote werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis maar was een paar uur later opnieuw stabiel.

Björn Van Bunder Foto: bfs

Kevin R. reed op het moment van de feiten als vrachtwagenchauffeur voor een transportfirma uit Puurs. Hij legde een negatieve ademtest af.

Uit het onderzoek ter plaatse bleek dat er geen remsporen waren. Kevin R. verklaarde dat hij wellicht in slaap was gevallen. De klap was enorm. Uit de berekeningen van de verkeersdeskundige bleek dat de slag overeenkwam met een bewegingsimpact van 220 kilometer per uur.

Bekend figuur

Kevin R. was aanwezig tijdens het proces ookal werd de zaak nog niet behandeld. Omdat zijn advocaat nog niet de kans had gehad om het strafdossier in te kijken werd het proces uitgesteld naar 8 november om 9 uur.

Björn Van Bunder was een bekend figuur in de paardenwereld. Hij groeide op in de stoeterij van zijn vader in Sint-Gillis-Waas. In 2009 verhuisde de familie naar een grotere boerderij in Ursel, waar ze Stoeterij ’t Merelsnest openden, een bedrijf gespecialiseerd in springpaarden. Hij was onder meer lid van de Sint-Niklase afdeling van Belgian Warmblood (BWP) en schreef als hippisch journalist voor Galop.be en Haverklap. Hij was ook een van bezielers van het project ET Auction, een online veiling voor paarden en embryo’s. Björn Van Bunder liet zijn echtgenote en een dochtertje na.