Opnieuw meer slachtoffers van phishing

De cyberfraude in ons land is weer in opmars. Na een daling in het eerste kwartaal van 2019, werden er in het tweede kwartaal weer meer gevallen van internetfraude geteld. Toch zijn de gemiddelde bedragen kleiner ten opzichte van 2018, meldt vertegenwoordiger van de financiële sector Febelfin.

Door een nieuwe golf van phishingaanvallen werden in het tweede kwartaal 1.810 mensen, ten opzichte van 1.189 mensen in het eerste kwartaal, opgelicht, wat een stijging van 52% inhoudt. In totaal werd er tussen april en juni 1.919.540 euro buitgemaakt, of gemiddeld 1.060 euro per persoon. Bij sommigen ging het om een bedrag van 0,99 cent, terwijl andere slachtoffers tienduizenden euro’s verloren.

Bij phishing proberen cybercriminelen persoonlijke data en bankgegevens te bemachtigen om geld van bankrekeningen te halen. Dat doen ze door zich bijvoorbeeld voor te doen als bank of politie. “Vroeger verliep phishing vaak via e-mail. Tegenwoordig zien we dat het heel vaak via sociale media gebeurt, waarbij men een link naar een valse bankwebsite legt die dan om persoonlijke gegevens vraagt”, stelt Isabelle Marchand, woordvoerder van Febelfin.

Tegenover 2018 werden er meer gevallen van phishing gerapporteerd, maar de bedragen nemen af, meldt Febelfin. Zo lag het gemiddelde in de eerste helft van 2018 op 1.422 euro per slachtoffer, terwijl dat in dezelfde periode in 2019 885 euro was. Toch was er in het eerste ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 wel sprake van een stijging van 618 euro naar 1.060 euro respectievelijk. “Phishing gebeurt namelijk in golven, het ene moment is er veel meer sprake van dan het andere”, legt Marchand uit. “Daarnaast waren de cijfers van het eerste kwartaal van 2019 erg laag”, stelt ze gerust.

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers dringt Febelfin aan op een betere samenwerking tussen politie en parket, alsook actieve vervolging en effectieve bestraffing van criminele organisaties. “Het is niet evident om de personen achter phishing te vinden, maar met actieve vervolging en effectieve bestraffing kunnen we cybercriminelen wel afschrikken”, verklaart Marchand.

Febelfin raadt aan nooit codes door te geven via telefoon of computer, berichten met links naar betaalsites of bankapps te negeren en overschrijvingen alleen via de vertrouwde app of beveiligde website uit te voeren.