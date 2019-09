Iconische Rainbow Warrior meert aan in Oostende

Oostende - Het iconische schip van milieubeweging Greenpeace, de Rainbow Warrior, is vrijdag aangemeerd in Oostende. Het is de eerste keer dat de Rainbow Warrior naar België komt en het schip zet meteen ook de deuren open. Zo’n 4.000 mensen schreven zich in om komend weekend een bezoek te brengen aan het vaartuig. Het schip blijft tien dagen in onze contreien en vaart na Oostende ook nog naar Antwerpen.

Met wat vertraging is het 58 meter lange schip Rainbow Warrior aangekomen in Oostende. Daar blijft het nog liggen tot 2 oktober. Daarna vaart het schip naar Antwerpen waar het blijft van 4 tot 8 oktober. Geïnteresseerden konden zich inschrijven om de boot tijdens het weekend te bezoeken. Ze krijgen onder meer een rondleiding en komen alles te weten over het leven aan boord. Greenpeace werd overspoeld met aanvragen van duizenden gegadigden, waardoor ze de inschrijvingen moesten stopzetten.

Het schip in Oostende is al de derde Rainbow Warrior en werd in 2011 in gebruik genomen om de vijftigste verjaardag van Greenpeace te vieren. De eerste Rainbow Warrior dateert al van 1955, maar werd in 1985 tot zinken gebracht in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland. Twee bommen - door de Franse geheime dienst geplaatst - sloegen een gat in de romp, waardoor het vaartuig niet meer te redden was. Bij de aanslag verdronk een Nederlandse fotograaf.