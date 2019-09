Thorup wil zuinig omspringen met Chakvetadze: “Ik mik op januari”

“Ik ben niet verrast dat Chakvetadze terug is maar het is natuurlijk heel fijn dat ik hem opnieuw kon begroeten”, klinkt Jess Thorup bijzonder opgetogen nadat Giorgi Chakvetadze gisteren voor het eerst sinds zijn knieoperatie nog eens een groepstraining kon afwerken. “Hij heeft de voorbije weken en maanden keihard geknokt, soms werkte hij wel drie sessies af per dag. Om hem extra te motiveren; wilden wij hem de kans geven om nu ook al eens deels met de groep mee te trainen.”

Toch loopt Thorup zeker niet al te hard van stapel en lijkt hij heel behoedzaam om te willen springen met het talent van de jonge Georgïer: “Ik reken op een 100% fitte Chakvetadze na Nieuwjaar, als hij voordien al beschikbaar blijkt, is dat gewoon meegenomen maar ik mik op januari. Ik weet dat Giorgi stiekem hoopt om eind oktober al klaar te zijn maar ik wil hem gerust alle tijd geven die hij nodig heeft.”

Ook over Igor Plastun - die gisteren een operatie onderging aan zijn gebroken neus - kon Thorup vanmiddag op de traditionele persbabbel goed nieuws verkondigen “Igor was na de operatie gisteren al eventjes terug op het OC. Hij zag er zelfs beter uit dan voordien (lacht). Nee, ernstig: de breuk is prima verholpen en hij had niet echt last van pijn. Vandaag liep en fietste hij zelfs al eventjes. Maandag zou hij eventueel een masker aangemeten krijgen en gaat hij op controle bij de arts. Misschien is hij volgende week al beschikbaar maar we wachten nog even af.”

Foto: BELGA

Volgende week wacht er de Buffalo’s alvast een pittig tweeluik met het Europa League-duel in Oleksandria op donderdag en de Slag om Vlaanderen op zondag in Brugge. Geen sinecure maar Thorup blijft stoïcijns: “”De kalender is nu eenmaal een gegeven, ik denk dat ik beter niet mijn mening geef (lacht). Maar het is duidelijk dat Brugge een voordeel heeft want ze hebben twee dagen extra om te herstellen na hun Europees duel tegen Real Madrid. We zullen echter ons best doen om resultaten te boeken.”

“Ik praat vaak over het vertrouwen dat we positief moeten aanwenden. Ik wil hen nu dan ook geen issues aanpraten. Iedereen kijkt uit naar de volgende match en heeft het naar zijn zin. Die winnaarsmentaliteit kun je echter niet in een winkel kopen maar dat moet je opbouwen en dat duurt soms maanden. We willen dan ook gewoon elke match winnen, om te beginnen morgen tegen Kortrijk! Bij winst ronden we trouwens de kaap van tien opeenvolgende competitiezeges voor eigen publiek en dat is ook zeker mede dankzij de steun van onze fans, want de laatste maanden merk je dat de sfeer steeds beter wordt, het hele stadion staat achter ons en steunt ons!”