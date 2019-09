Zwitserse alpinist klimt zonder touw in een recordtijd loodrechte bergwand op

De Zwitserse alpinist Dani Arnold haalt opnieuw een record in de Italiaanse Alpen. De ‘vrije klimmer’ beklom de Cima Grande in een recordtijd van 46 minuten en 30 seconden. Dani beklom de loodrechte wand van maar liefst 550 meter zonder touw of enige vorm van beveiliging. Met deze stunt heeft de alpinist maar liefst 4 van de 6 records op zijn naam staan van de meest bekende Europese rotsen.