Greta Thunberg geeft verklaring waarom ze zo reageerde toen ze Trump zag: “Ik was in shock”

Het gezicht van klimaatactiviste Greta Thunberg stond deze week op onweer toen ze plots oog in oog stond met de Amerikaane president Trump. Nu heeft ze voor het eerst gereageerd en verklaard waarom ze zo boos keek.

Het leek wel een scène uit een griezelfilm. Met Thunberg als hoofdrolspeelster die met haar ogen huizen kon optillen en bomen ontwortelen. Of erger nog: als ze met haar ogen kon doden, zouden de Verenigde Staten op zoek moeten naar een nieuwe president. Want dan was Trump er niet meer geweest.

Thunberg kwam de president tegen in de lobby van het gebouw van de Verenigde Naties. Een toevallige ontmoeting, zo blijkt.

“Ik was vooral verrast dat hij plots voor mij stond,” zei de klimaatactiviste nu in de populaire Zweedse talkshow Skavlan, waar ze te gast was.

”Ik werd in de lobby tegengehouden door de beveiliging, die riep dat ik opzij moest gaan. En opeens kwam hij (Trump, red.) binnengelopen. Ik denk dat ik in shock was toen hij voor me stond’’, vertelde de Zweedse.

Thunberg kreeg intussen ook veel negatieve reacties op haar speech en op de ontmoeting met de president. En Trump zelf, die stuurde nadien een sarcastische tweet de wereld in: “Ze lijkt een erg gelukkig jong meisje dat zich verheugt op een stralende en prachtige toekomst’’, schreef hij. ,”Mooi om te zien!’’

De 16-jarige klimaatactiviste liet echter niet zomaar de spot met zich drijven. Ze veranderde haar Twitter-profiel in ‘Een gelukkig jong meisje dat zich verheugt op een stralende en prachtige toekomst’ en gaf daarmee Trump een koekje van eigen deeg. De tekst is inmiddels weer verwijderd.

Thunberg zij op de Zweedse tv nog dat ze wel verwacht had dat Trump vroeg of laat zou reageren. Maar ze trekt er zich niets van aan, zei ze nog.

