Maarten Boudry over zijn omstreden aanstelling als ‘opvolger’ van Etienne Vermeersch: “Niets te maken met vriendjespolitiek”

Gent - Vorige vrijdag, exact een week geleden, maakte de UGent bekend dat wetenschapsfilosoof Maarten Boudry voor vier jaar de nieuwe leerstoel Etienne Vermeersch zou bekleden. Donderdag lekte uit in het weekblad Knack dat die aanstelling het resultaat was van achterkamertjespolitiek; Boudry zou zelf meegeschreven aan de functieomschrijving en het zou al van in den beginne een uitgemaakte zaak zijn geweest dat de leerstoel de zijne zou zijn. “Als blijkt dat andere kandidaten geen eerlijke kans kregen, trek ik mijn kandidatuur terug”, zegt Maarten Boudry nu.

De Gentse universiteit richtte de leerstoel op om de intellectuele nalatenschap van professor Etienne Vermeersch in ere te houden. Op een eerste vergadering over de leerstoel werd de naam van Maarten Boudry al meteen geopperd. Enkel prof filosofie en ethiek Ignaas Devisch maakte bezwaar, omdat Boudry volgens heem geen enkele wetenschappelijk publicatie over ethiek - toch het stokpaardje van Etienne Vermeersch - op zijn naam heeft.

Anonieme bronnen

Dirk Verhofstadt, broer van en politiek filosoof, zou Devisch volgens Knack duidelijk hebben gemaakt dat Devisch zelf - als ethicus dichtte hij zichzelf wel een kans toe op de leerstoel - geen kans zou maken. Anonieme bronnen beweren in het weekblad dat alles erop wees dat de leerstoel naar Boudry moest en zou gaan.

Een vacature voor de functie stond afgelopen zomer amper enkele dagen online. “Het was een schijnvertoning, want ongeveer niemand binnen de UGent zal dat in de vakantieperiode gezien hebben en uiteraard was er maar één kandidaat geschikt voor de job: Boudry die zelf mee zijn profielschets had opgesteld.”

Verveeld

Maarten Boudry reageerde vrijdag op de heisa met een statement op Twitter waarin hij ten stelligste ontkent meegeschreven te hebben aan de functieomschrijving van de leerstoel.”De tekst is door professor Freddy Mortier opgesteld, zonder mijn medewerking.”

Boudry geeft wel toe dat hij in mei aanwezig was op een vergadering met onder meer rector Rik Van de Walle. “Dat was de eerste keer dat ik over het idee van een leerstoel hoorde. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de commissie zelf een kandidaat zou voordragen. Toen toch werd beslist om met een open vacature te werken, heb ik me onmiddellijk teruggetrokken en gezegd dat ik ermee verveeld zat dat ik betrokken was bij de werkgroep. De rector heeft me toen verzekerd dat de UGent een eerlijke procedure zou opstarten met een open vacature, conform de regels.” Volgens Boudry is de correcte procedure daarna gevolgd.

Als nu zou blijken dat die procedure niet is gevolgd, dan heeft Boudry er geen moeite mee om zijn kandidatuur in te trekken, zegt hij. ”Als andere kandidaten geen eerlijke kans hebben gekregen, dan verzoek ik de UGent de hele procedure opnieuw op te starten, en zal ik me gewoon opnieuw kandidaat stellen.”