Tijdens een kerkdienst in de Amerikaanse staat Illinois gebeurde er wel iets heel opmerkelijks. Tijdens een liveoptreden van een bandje werd de drummer plotseling geplet door een gigantisch kruis dat blijkbaar niet stabiel genoeg stond. Ondanks de grote paniek bij het publiek speelden de andere bandleden nog even rustig verder. Ze hadden naar eigen zeggen niets door omdat ze oortjes in hadden. De drummer kwam er gelukkig zonder kleerscheuren van af.