Indrukwekkende historische schepen meren aan in Antwerpen

Voor het scheepvaartfestival Water-rAnt in Antwerpen meren er indrukwekkende zeilschepen, mosselschuiten en oude werkboten aan in het Bonaparte- en Willemdok aan het MAS. Bezoekers en fanatiekelingen krijgen hierdoor de kans om de schepen niet alleen te bewonderen, maar ook aan boord te gaan, mee te varen en kennis te maken met de eigenaars van deze unieke boten. Het festival dat ons onderdompelt in het scheepvaartverleden van Antwerpen loopt nog tot deze zondag.