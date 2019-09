Frans international Moussa Sissoko verlengt contract bij Tottenham tot 2023

De Fransman Moussa Sissoko (30) heeft voor twee seizoenen bijgetekend bij Tottenham. De 30-jarige middenvelder ligt nu vast tot 2023, zo raakte vandaag bekend.

Sissoko stapte in 2016 van Newcastle over naar de Spurs. De ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelde er sindsdien 132 wedstrijden (twee goals). Na een aarzelende start werkte hij zich onder trainer Mauricio Pochettino op tot basispion en had zo een aandeel in het knappe vorige seizoen van de Londenaars, die finale van de Champions League verloren tegen Liverpool (2-0). Een panel van voormalige Spursvedetten duidde hem zelfs aan als beste speler van het seizoen.

De Fransman telt 56 caps achter zijn naam maar was er niet bij op het gewonnen WK in Rusland. (belga)