Test-Aankoop betrapt 9 van de 30 vapeshops op verkoop producten aan 15-jarige

Negen van dertig ‘vapeshops’ of ‘dampwinkels’ die Test-Aankoop testte door een 15-jarige ‘mysteryshopper’ in te zetten, die vroeg om een e-sigaret en e-liquid met een gemiddeld nicotinegehalte, verkochten deze minderjarige een product, wat onwettelijk is. In acht gevallen ging het om een product met nicotine. De resultaten staan te lezen in Test-Gezondheid.

De overheid verbiedt op dit ogenblik de verkoop van tabak en soortgelijke producten zoals e-sigaretten aan -16-jarigen. Vanaf november ligt die leeftijdsgrens op 18 jaar. Naast de negen winkels die deze wet overtraden door producten te verkopen aan de 15-jarige ‘mysteryshopper’, adviseerden verkopers in twee andere shops de jongere om terug te komen met een vriend die wel oud genoeg is.

Test-Aankoop zette naast de 15-jarige ook een volwassen ‘mysteryshopper’ in die aangaf te willen stoppen met roken. De verbruikersorganisatie is niet te spreken over de info die de verkopers van deze winkels verstrekten. In slechts vier van de dertig winkels werd toegegeven dat ‘vapen’ wellicht niet onschadelijk is en de langetermijneffecten onbekend. De rest gaf enigszins toe dat de e-sigaret schadelijk kan zijn, maar minimaliseerde de risico’s met foute argumenten.

Volgens de verbruikersorganisatie mag men dus niet alles geloven wat verkopers in een vapeshop vertellen omdat ze er in de eerste plaats op uit zijn om veel te verkopen. TA pleit er voorts voor dat de controledienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid toelating krijgt om voor deze winkels mysteryshoppers in te zetten en wil dat de overheid paal en perk stelt aan de wijzen waarop de e-sigaret hip wordt gemaakt zoals het toevoegen van smaakjes, de glamoureuze verpakkingen en het inschakelen van zogenaamde ‘influencers’ op sociale media.

