Klacht tegen Reynders geseponeerd

De klacht tegen minister van Buitenlandse Zaken en toekomstig Belgisch eurocommissaris Didier Reynders (MR) is geseponeerd bij “gebrek aan misdrijf”. Dat laat zijn advocaat weten.

Een voormalig agent van de Staatsveiligheid, Nicolas Ullens de Schooten (54), was naar de federale politie gestapt met een reeks aantijgingen van corruptie en witwassen. Hij verwees onder meer naar een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen, zoals de bouw van de Belgische ambassade in Kinshasa, waar volgens hem smeergeld aan te pas kwam. Hij legde onder andere ook verklaringen af over omkoping door wapenhandelaars en een Congolese verkiezingskandidaat.

De timing van de klacht kwam bijzonder ongelegen voor Reynders, die binnenkort zijn examen moet afleggen in het Europees Parlement voor zijn eurocommissariaat.