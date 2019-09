Thomas Cook heeft vijf miljoen euro nodig tegen maandag, anders is er weinig hoop op doorstart

Thomas Cook Retail België, de vennootschap van de touroperator die een doorstart wil maken, heeft tegen maandag vijf miljoen euro nodig om de 500 werknemers aan het werk te houden. Dat is vrijdagnamiddag gezegd op een bijzondere ondernemingsraad.

De Gentse ondernemingsrechtbank verklaarde woensdag drie vennootschappen van Thomas Cook failliet: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services. Voor de vierde vennootschap Thomas Cook Retail België wordt waarschijnlijk begin volgende week een WCO-aanvraag ingediend, in de hoop op een doorstart. Die vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-winkels en Thomas Cook-shops.

Op de bijzondere ondernemingsraad bleek dat zaterdag en zondag het weekend van de waarheid worden, zegt Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB na afloop. “Er is geld nodig. Om de mensen aan de slag te houden en het plan kansen te geven op voorbestaan. Meneer Dekeyser (de CEO van Thomas Cook Retail België, nvdr.) zei dat we vijf miljoen euro nodig hebben om de 500 werknemers aan het werk te houden.”

Jan Dekeyser wou zelf geen commentaar geven over de plannen. “Het ideale scenario zou zijn dat eind september (maandag, nvdr.) dat geld er is, om de doorstart een waardige kans te geven”, zegt De Coster. “Het personeel heeft nog heel veel vragen. Enerzijds de mensen in de shops en de Neckermann-vakantiewinkels, die meer producten willen verkopen. Daar had de directie al positief nieuws over. Het aanbod wordt uitgebreid en ze zijn nog volop op zoek naar nieuwe producten.” Het gaat onder meer om reizen van Wintertrex en Mister Fly en boekingen bij hotelketen Iberostar die in de Neckermann- en Thomas Cook-kantoren gemaakt zullen kunnen worden.

Ongeveer 270 mensen werken in de winkels, de rest werkt vanuit het hoofdkantoor in Zwijnaarde. Dat laatste deel verzorgt vooral ondersteunende diensten. “Er is hier in Zwijnaarde veel kennis over de toerismesector, in activiteiten als prijszetting van de pakketreizen, contracten met hotelketens, IT en marketing. Ook voor die diensten is de directie naar potentiële overnemers aan het kijken. De kans dat iemand het geheel zal willen overnemen, lijkt wel klein”, zegt de vakbondsvrouw.

Maandag om 15 uur is er opnieuw een bijzondere ondernemingsraad gepland in Zwijnaarde.