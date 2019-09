“Noodcentrales lagen donderdag uren uit”

Verschillende provinciale noodcentrales lagen donderdag urenlang uit, zo zegt ACV-vakbondsman Joery Dehaes en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie.

“In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant waren er grote problemen, net als in de meeste Waalse provincies. Oorzaak was een IT-update die helemaal in het honderd liep”.

Hoelang de noodcentrales precies uit lagen is moeilijk te zeggen. “De problemen waren aanhoudend tussen 3 en 7 in de namiddag. Vele mensen hebben de noodcentrale niet kunnen bereiken”.

De federale politie bevestigt de panne. “Maar naar wat wij vernamen duurde het niet langer dan een half uur”