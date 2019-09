Olifant raakt zwaargewond na aanrijding met hogesnelheidstrein

In Oost-India raakte een olifant zwaargewond na een aanrijding met een hogesnelheidstrein. Op de beelden zien we hoe het vrouwtje zichzelf in kritieke toestand van de sporen sleept om beschutting te zoeken in de bossen. Jammer genoeg is dit niet de eerste keer dat zoiets voorvalt. Het komt frequent voor dat dieren gewond raken of sterven doorat ze plots de sporen oversteken. De autoriteiten bekijken nu hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen. Later werd het vrouwtje rechtopstaand teruggevonden in de bossen. Enkele boswachters en een team van dierenartsen doen er alles aan om het dier over te brengen naar een speciale kliniek waar de olifant de nodige zorg zal krijgen.