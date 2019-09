Veelbesproken politiewapen zorgt voor te veel blokkeringen: “Die veiligheidspal halen we er beter af. Voor de veiligheid”

Het politiepistool Smith & Wesson zal wellicht moeten worden herbouwd. In 2011, bij de aankoop, besliste de federale politie dat het wapen een extra veiligheidspal moest hebben. “Om schietincidenten te vermijden.” Nu heeft diezelfde politie een werkgroep aangesteld die het compleet tegenovergestelde adviseert: “Die pal zou er beter afgehaald worden. Hij zorgt voor te veel blokkeringen en voor te veel oponthoud.”

