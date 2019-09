Daarom duiken nu ook in het voetbal zo veel leeuwenvlaggen op

Op Pukkelpop en in de koers kon je er al niet naast kijken, maar de leeuwenvlag duikt nu ook steeds vaker op in voetbalstadions. Door toedoen van Vlaams Belang, zo blijkt.

Wie dat wil kan sinds de verkiezingen gratis een leeuwenvlag aanvragen bij Vlaams Belang. Niet de gewone Vlaamse Leeuw, wel de echte strijdvlag, zonder rode klauwen dus. Intussen zijn al 30.000 stuks uitgedeeld, en de voorbije dagen viel in verschillende voetbalstadions op hoe massaal ze aanwezig waren. “Dit is geen nationaal georkestreerde actie”, klinkt het op het Vlaams Belang-secretariaat. Om er vervolgens fijntjes aan toe te voegen: “Al staat het iedereen, ook de lokale afdelingen, natuurlijk vrij om vlaggen aan te vragen.”

Het opvallendst waren de honderd vlaggen zaterdagavond op de tribune van Waasland-Beveren. Blijkt dat die geleverd werden door VB’er Filip Brusselmans, de jongste verkozene in het Vlaams Parlement en een hevige supporter. De anti-Waalse gezangen die samen met de vlaggen weerklonken, werden door de club scherp veroordeeld. Maar de vlaggen zullen blijven wapperen, want dat kan niet worden verboden in een voetbalstadion.

Anderhalve week geleden was er ook in Brugge ophef, toen de nationalistische actiegroep Voorpost net voor de Champions League-wedstrijd van Club tegen Galatasaray vlaggen uitdeelde. “Een geslaagde actie”, zegt Vlaams Belang-verkozene en Clubsupporter Stefaan Sintobin, ondanks de tegenwind die hij kreeg nadat hij een foto van de actie had gedeeld op Twitter. “Ik stel met veel plezier vast dat de leeuwenvlag meer opduikt. En als wij daaraan kunnen helpen, dan graag”, klinkt het. Club Brugge zorgde er nadien wel voor dat de vlaggen niet tot in het stadion geraakten.