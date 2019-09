De winkelstraat loopt leeg: “Wie wil overleven, moet uit de ratrace naar de laagste prijs stappen”

In tien jaar tijd is het aantal voedingsspeciaalzaken in ons land gedaald met bijna een kwart. En in Vlaanderen is de kaakslag nóg groter: in diezelfde periode sloot een op de drie winkels de deuren. “Wie wil overleven, moet uit de ratrace naar de laagste prijs stappen”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper.be.