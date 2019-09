Videobeelden opgedoken van Trump die dreigementen uit tegen klokkenluider

Er zijn videobeelden opgedoken van president Trump die tijdens een privé-evenement straffe taal spreekt over de klokkenluider die hem ervan beticht dat hij de Oekraïense president onder druk zette om een onderzoek te openen tegen de zoon van zijn grote rivaal Joe Biden. Trump nam daarbij woorden als verraad in de mond en noemde Biden “zo dom als een steen”.

Tijdens een privé-evenement in het Intercontinental Hotel in New York met Amerikaanse diplomatieke ambtenaren beschreef Trump verslaggevers als ‘uitschot’ en noemde hij Joe Biden “zo dom als een steen is”. Ook zijn zoon kreeg een sneer.

Trump verdedigde zich tegen alle beschuldigingen door te stellen dat de nog steeds niet-geïdentificeerde inlichtingenofficier “erkende dat hij niet luisterde naar het telefoongesprek op 25 juli met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij citeerde uit gesprekken van topfunctionarissen van het Witte Huis.”

“Kortom, die persoon heeft het rapport nooit gezien, hij heeft de oproep nooit gezien, heeft zelfs niets gehoord” zei Trump die het over spionage had.

“Ik wil weten wie de persoon is die de klokkenluider de informatie heeft gegeven”.

“Weet je wat wij vroeger deden met spionnen en verraders, nee? We hadden de gewoonte het een beetje anders aan te pakken dan we nu doen”, raasde Trump verder.

De beelden die nu opgedoken zijn en die gemaakt werden door een van de aanwezigen op het evenement bevestigen de uitspraken die The New York Times gisteren al naar buiten bracht.

Volgens de Democraten wil Trump de klokkenluider en eventuele getuigen afdreigen en intimideren.

“Dat zal alleen andere getuigen ontmoedigen om nog te getuigen”, zegt de Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff.

Poetin waarschuwt

De woordvoerder van de Russische president Poetin zei vrijdag dat de Russische leider hoopt dat de VS geen transcipties zullen pubiceren van telefoongesprekken tussen hem en de Amerikaanse president Donald Trump. Hij waarschuwt voor de eventuele gevolgen.

“We hebben in het kader van onze bilaterale betrekkingen tussen de twee landen al problemen genoeg en we hopen dat zo een situatie zich niet zal voordoen”, zei Dmitri Peskov aan het Russische staatsagentschap TASS.

Peskov liet opmerken dat het publiceren van transcripties van telefoongesprekken een “ongewone praktijk” is. “Normaal zijn gesprekken tussen staatshoofden geheim. Dat is zo in de hele wereld”, aldus Peskov.

