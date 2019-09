Doden bij massaprotest tegen geplande wetswijziging om celstraf vast te hangen aan seks buiten het huwelijk

Een verbod op seks buiten het huwelijk, een straf op abortus of de inperking van de organisatie die corruptie aanpakt in Indonesië: de tienduizenden studenten die deze week al elke dag op straat kwamen, vinden reden genoeg om dat te doen. Ze vrezen met een reeks nieuwe wetsvoorstellen jaren in de tijd terug te keren. Bij rellen vielen al twee doden en honderden gewonden.

Een 19-jarige ingenieursstudent kwam donderdag om het leven bij rellen in het Indonesische Kendari, waar enkele uren voordien ook al een 22-jarige student dodelijk werd geraakt door een politiekogel. En dinsdag raakten in hoofdstad Jakarta op één dag tijd 265 studenten en 39 agenten gewond tijdens vernielingen aan parlementsgebouwen, die de politie met traangas en waterkanonnen tegenging. 94 mensen werden ook gearresteerd.

Foto: EPA-EFE

Het studentenprotest in Indonesië is een van de grootste tegen de overheid in de afgelopen dertig jaar, nadat in 1998 demonstraties leidden tot de val van president Soeharto. Tienduizenden jongeren komen er sinds maandag op straat. Reden? Een reeks voorgestelde wetswijzigingen, die volgens de studenten een aantasting van hun vrijheid betekenen. Zo is er het voorstel om ongehuwd samenwonen strafbaar te maken, met maximaal zes maanden cel. Net als seks buiten het huwelijk – tot één jaar gevangenisstraf – of vier jaar cel voor abortus, met uitzondering van medische redenen of na verkrachting. Ook de president beledigen wil het vernieuwde wetboek bestraffen, met maximaal 4,5 jaar cel. Normaal zou dinsdag over de controversiële herziening van de wet gestemd worden, maar dat stelde president Joko Widodo uit vanwege de protesten.

Anticorruptie

Een doekje voor het bloeden, want een wet die wel al goedgekeurd is, vinden de studenten even controversieel. Die schrijft voor dat de overheidsinstantie opgericht om corruptie aan te pakken aan macht inboet. De zogenaamde KPK liet sinds 2002 al honderden corrupte ambtenaren veroordelen, maar wordt net door hen tegengewerkt. Gevolg: vanaf nu krijgt de anticorruptieorganisatie extern toezicht. Ze moet bijvoorbeeld toestemming vragen om gesprekken af te luisteren.

De protesten gaan door tot president Widodo die wet weer intrekt, iets wat hij donderdag zei te overwegen.

Een grote politiemacht is op de been. Foto: EPA-EFE

Het is er een symbolisch dossier, omdat het volk in Widodo – die pas aan zijn tweede termijn is begonnen – net een goede president zag. Iemand die afkomstig was uit een bescheiden milieu en daarom net strenger zou zijn voor corruptie. “Veel mensen voelen zich door hem verraden”, zegt Djayadi Hanan, lector in politieke wetenschappen aan de Paramadina University in Jakarta, aan BBC. “Dus proberen ze nu hun burgerlijke en individuele vrijheid te beschermen. De bal ligt in het kamp van de president.”