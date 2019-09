Volle kerk neemt afscheid van ex-wielrenner Frans Van Looy: “Beschamend hoe dit is afgelopen”

Merksem -

In een volle Onze-Lieve-Vrouw van Smartenkerk in de Maantjessteenweg in Merksem is vrijdag afscheid genomen van François Van Looy (69). Van Looy stapte vorige week uit het leven. Hij zou donderdag uit zijn ouderlijke boerderij gezet worden. “Het is beschamend hoe het is gelopen”, klonk het vrijdag in de kerk.