Eerste poging Jambon I mislukt: Septemberverklaring valt in duigen

De landing van Jambon I laat nog even op zich wachten. De onderhandelaars zijn uit elkaar gegaan zonder akkoord en doen vandaag verder. Vooral de centen baren de Vlaamse onderhandelaars kopzorgen en zelfs bij dingen waarover ze het in principe eens zijn, moeten de details nog uitgewerkt worden. Een septemberverklaring zit er alvast niet meer in.