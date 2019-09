Vrijend koppeltje valt van balkon en sterft

Een naakt koppeltje is tijdens een stomende vrijpartij van het balkon gevallen en omgekomen. De vrouw laat een dochtertje van 8 jaar achter.

De 28-jarige vrouw uit Quito in Ecuador was pas afgestudeerd en hield een feestje voor vrienden. Toen iedereen vertrokken was, bleef ze alleen achter met haar 35-jarige minnaar. Tijdens een wilde vrijpartij op het terras van hun flat, zijn ze drie verdiepingen naar beneden gevallen.

De lichamen van de 28-jarige moeder en haar 35-jarige minnaar werden naakt gevonden door een buurman die gealarmeerd werd door “vreemde geluiden”, verklaarde hij aan de politie.

De vrouw laat een 8-jarig dochtertje uit een vorige relatie achter. Het meisje logeerde bij familie toen het drama gebeurde.

Het gerecht onderzoekt de omstandigheden maar speurders gaan er van uit dat ze te fel over de leuning hingen en dat ze hun evenwicht verloren zijn en naar beneden vielen. “Er is geen reden om aan te nemen dat er kwaad opzet in het spel is”, zei de politiecommissaris in lokale media.

Buren zeggen dat ze zich wel vaker stoorden aan het luidruchtige liefdesspel van het koppeltje.