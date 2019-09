Vlaamse onderhandelaars uit elkaar zonder akkoord: septemberverklaring valt in duigen

De onderhandelaars zijn vrijdag rond 23 uur uiteen gegaan zonder akkoord en zullen zondag verder onderhandelen. “De sfeer is constructief, maar er zijn nog bijkomende oefeningen nodig”, klinkt het bij formateur Jan Jambon (N-VA).

De laatste loodjes van de onderhandelingen gaan traditioneel over geld en daar is veel discussie over. Zelfs van punten waarover de partijen het eens zijn, moet nog gekeken worden hoeveel ze mogen kosten. En om dat ­allemaal te betalen liggen naast besparingen ook nieuwe belastingen op tafel. Een moeilijke evenwichtsoefening.

Jambon probeerde de forcing te voeren door enkel met de partijvoorzitters te praten, maar dat is uiteindelijk (nog) niet op succes uitgedraaid.

Eén ding is zeker: een septemberverklaring zit er niet meer in. De aftrap van Jambon I zal pas in oktober plaatsvinden.

Pas zondag zitten de onderhandelaars weer rond de tafel. Dat heeft vooral te maken het huwelijk van de zoon van Hilde Crevits (CD&V), dat zaterdag plaats vindt.

