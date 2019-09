‘Boris Bus’ stevent af op faillissement

Wrightbus, de zwaar verlieslatende bouwer van de befaamde rode Londense dubbeldeksbussen, heeft bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers en 1.200 van de alles samen 1.250 medewerkers aan de deur gezet. De drastische ingreep kwam er nadat gesprekken met twee kandidaat-overnemers op niets waren uitgedraaid.

Wrightbus is de enige busbouwer die nog in Britse handen is. Het bedrijf werd in 1946 opgericht door de familie Wright. “De wereldwijde overstap van diesel naar elektriciteit in de bustechnologie heeft de vraag naar bussen in het Verenigd Koninkrijk scherp doen dalen”, zegt de directie. Nochtans bestelde ene Boris Johnson, toen burgemeester van Londen, in 2012 nog 600 dubbeldeksbussen, een order van zo’n 70 miljoen pond. Maar de Routemaster – in de Britse hoofdstad schamper de ‘Boris Bus’ genoemd – kampt met flink wat technische mankementen. Bovendien liepen de productiekosten hoger op dan ingeschat.

De busgroep boekte in 2017 een verlies van 1,7 miljoen pond op een omzet van 227 miljoen, maar sindsdien is de toestand fel verslechterd. De eigenaar heeft naar eigen zeggen nog geprobeerd het tij te keren door zijn fabriek in Maleisië te sluiten en alle productie te centraliseren in de fabriek in het Noord-Ierse Ballymena, maar tevergeefs. “Al die factoren hebben geleid tot belangrijke verliezen die de familie de voorbije jaren heeft bijgepast,” klinkt het nog, “maar dat is helaas niet langer mogelijk.”

De lokale vakbonden hebben Boris Johnson opgeroepen om het bedrijf te nationaliseren vóór het failliet gaat, teneinde de knowhow te vrijwaren en zo veel mogelijk jobs te redden. Al heeft de Britse premier met de Brexit wel andere zorgen aan het hoofd.(krs)