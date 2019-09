5 miljoen euro nodig voor doorstart Thomas Cook België

Thomas Cook Retail België, de vennootschap van de touroperator die een doorstart wil maken, heeft tegen maandag vijf miljoen euro nodig om de werknemers aan het werk te houden. De betrokken vennootschap baat met zo’n 500 mensen de Neckermann- en Thomas Cook-reiskantoren uit.

Volgens de vakbonden staat het personeel voor het weekend van de waarheid. “Er is immers geld nodig: om de mensen aan de slag te houden en om het plan kansen te geven op voorbestaan.”

De komende dagen staan verschillende gesprekken gepland met kandidaat-investeerders en -overnemers. Enerzijds is er het netwerk van kantoren, anderzijds is er de administratie van die kantoren op de hoofdzetel, waar bij het ervaren personeel heel wat kennis zit over de toerismesector. Volgens de vakbonden wordt er ook gekeken of er eventueel overnemers geïnteresseerd zijn in dit hoogopgeleide stafpersoneel. Ze vrezen immers dat de kans klein is dat een investeerder de hele Thomas Cook Retail-afdeling zal willen overnemen. (wer)