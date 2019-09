Trump bedreigt klokkenluider

In de Amerikaanse pers zijn videobeelden opgedoken van Donald Trump die op een bijeenkomst onrechtstreeks de klokkenluider bedreigt die de aanleiding was voor de afzettingsprocedure die nu tegen de president loopt. Op een privébijeenkomst voor Amerikaanse stafleden bij de Verenigde Naties zei hij te willen weten wie informatie gaf aan de klokkenluider over zijn telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. “Dat is bijna een spion”, zei hij. “Jullie weten wat we in de oude dagen deden, toen we slim waren? Toch? Spionnen en verraad: daar gingen we toch wat anders mee om dan vandaag.”

Volgens critici zijn Trumps uitspraken een manier om toekomstige klokkenluiders af te schrikken. The New York Times maakte vrijdag overigens bekend dat de klokkenluider bij de CIA werkte, gedetacheerd was naar het Witte Huis en zich specialiseerde in Oekraïne. In die hoedanigheid zou hij zijn te weten gekomen dat Trump Zelensky onder druk zette om een onderzoek te starten naar de zoon van Joe Biden, de Democraat die in 2020 mogelijk Trumps uitdager wordt bij de presidentsverkiezingen. (jvde)