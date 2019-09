Zakelijk Westerlo telt Roeselare met twee versnellingen in de tweede helft uit in Proximus League

Een topprestatie leverde Westerlo tegen Roeselare niet af. Maar even doordrukken in de tweede helft leverde twee goals op voor de bezoekers. Rode lantaarn Roeselare was nadien niet meer bij machte om te reageren.

Zeven opeenvolgende competitiewedstrijden had Bob Peeters het vertrouwen gegeven aan dezelfde elf starters. Vrijdag op Schiervelde kwamen er voor het eerst dit seizoen twee nieuwe namen aan de aftrap. Zoals verwacht kreeg dé absolute uitblinker in de bekerwedstrijd van dinsdag tegen Waasland-Beveren Ambroise Gboho de voorkeur op Sava Petrov. Ook Guillaume De Schryver, op de Freethiel de maker van het doelpunt van de kwalificatie, verdween naar de bank. In zijn plaats speelde Kader Keita.

Lood

Wie verwacht had dat Westerlo op het elan van die wervelende tweede helft tegen Waasland-Beveren zou verder gaan, kwam bedrogen uit. Het leek wel als of lood in de schoenen zat. Weinig diepgang, geen acties en vooral ook te veel slordigheden om Roeselare pijn te doen. Integendeel zelfs. Het waren de jongens van Arnar Gretarsson die zich het bedrijvigste toonden. Vooral op links was Saviour Godwin, met zijn snelheid, regelmatig dreigend. Maar Roeselare demonstreerde ook opvallend waarom het de voorlopige rode lantaarn in de eerste klasse B is. In de zone van de waarheid liep het telkens mis. Een schot van Bassani ging halfweg de eerste helft rakelings over. Fumaca kopte van dichtbij naast. Bij de bezoekers zorgde Kurt Abrahams met enkele gesmaakte dribbels voor applaus. Doelgevaar leverde het amper op.

Debuut van Emenike

Het kan niet anders of Bob Peeters moet zijn stem schor geschreeuwd hebben tijdens de rust, want na de rust kregen we plots wel een gretig Westerlo te zien. Net zoals in de bekerwedstrijd tegen Waasland-Beveren sloeg Westerlo ongenadig toe in het begin van de tweede helft. Plots vond Christian Brüls zijn beste benen terug. Hij zette op de linkerflank een knappe één-twee op en zijn voorzet werd door Gboho in het midden van de doel gedevieerd. De Kemphanen drukten even door. Lukas Van Eenoo testte de vuisten van Biebauw en in tweede instantie trof Abrahms raak. Zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Een minuut later loste Biebauw de bal en dit keer was Van Eenoo er als de kippen bij om de rebound binnen te trappen.

Roeselare kon geen vuist maken en het leek wel verlamd door de 0-2-achterstand. Gretarsson probeerde tevergeefs met drie wissels het tij te keren. Westerlo controleerde de wedstrijd. Peeters haalde Brüls en Abrahams naar de kant. In de slotfase mocht zelfs Emmanuel Emenike - eindelijk speelklaar en speelgerechtigd - zijn debuut maken. Een week na de nederlaag tegen Union en in de euforie van de bekerkwalificatie heeft Westerlo zijn revanche beet en hijst het zich, met een wedstrijd meer gespeeld, naast leider OH Leuven.