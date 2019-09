Zware tol na verschrikkelijke botsing in Edewalle: jonge vrouw overleden, man in levensgevaar

Kortemark - In het West-Vlaamse Edewalle bij Kortemark kwam een jonge vrouw vrijdagavond bij een zeer zwaar verkeersongeval om het leven. Een man raakte bij het ongeval levensgevaarlijk gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde even na 22.30 uur op de Koekelarestraat in Edewalle, ter hoogte van het kruispunt met de Pastoor D. Vanhautestraat en de Edewallestraat. Wat vast staat is dat de Fiat van een jonge vrouw er in botsing kwam met een zware pick-up van een man. Vermoedelijk kwam die laatste uit de richting van Kortemark. Het is niet duidelijk van waar de vrouw kwam maar allicht reed ze op dezelfde weg.

Dodelijk ongeval Edewalle - video: Jelle Houwen. Video: Het Nieuwsblad

Ter hoogte van het kruispunt kwam het tot een zeer zware crash. De Fiat Panda werd weg gekatapulteerd en kwam achtereenvolgens tegen een stenen muurtje aan een woning en de paal van een verkeerslicht terecht om te eindigen met de neus aan de gevel van een woning. De pick-up ging na de crash meermaals over de kop en eindigde vijftig meter verder op zijn flank.

De pick-up kwam op zijn flank tot stilstand. Foto: jhm

Buurtbewoners hoorden een enorme klap en verschillende van hen kwamen meteen hulp verlenen en belden de hulpdiensten. Zowel de brandweerposten van Kortemark als van Koekelare kwamen ter plaatse. Ook drie ambulances, een MUG-team en de politie snelden naar het ongeval. De brandweer moest beide bestuurders bevrijden.

Gascabine

Het dak van de Fiat Panda werd verwijderd maar tijdens de verwoede pogingen van de brandweer om de vrouw te bevrijden gaf de MUG-arts al aan dat de vrouw overleden was. Ook de man in de pick-up moest na het wegknippen van het dak bevrijd worden. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Het motorblok werd uit de Fiat geslingerd. Foto: jhm

De straat was over een afstand van 100 meter herschapen in een slagveld. Verschillende onderdelen van de wagens lagen over een grote afstand verspreid over de weg. Het motorblok van de Fiat werd enkele tientallen meters verder teruggevonden op een parking. Er kwam ook een ploeg van de gasmaatschappij ter plaatse omdat bij de crash een gascabine vernield werd maar er was uiteindelijk geen ontsnapping.

De verkeerslichten aan het kruispunt vielen na de crash meteen uit omdat een paal zwaar geraakt werd, maar onderzoek wees al uit dat de lichten voor het ongeval wel degelijk werkten. Omdat de omstandigheden van de zware crash erg onduidelijk zijn, kwam een deskundige van het parket ter plaatse. De weg was er uren afgesloten.

Foto: jhm