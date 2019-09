Rechter blokkeert plan van Trump om migrantenkinderen voor onbeperkte tijd op te sluiten

Een federale rechter in Californië heeft een stokje gestoken voor de plannen van de regering van president Donald Trump om kinderen van migranten voor onbeperkte tijd op te sluiten. Rechter Dolly Gee besloot dat de huidige verordeningen van kracht blijven.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid had eind augustus laten weten dat het een einde wilde maken aan een gerechtelijk beslissing uit 1997 die de federale autoriteiten verplicht om kinderen niet langer dan twintig dagen in detentie te houden. Volgens de Trump-regering is die beslissing achterhaald in de actuele context. Waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Kevin McAleenan zei onder andere dat door die maatregel een toevloed op gang is gekomen van gezinnen die vanuit Centraal-Amerika naar de Amerikaanse grens kwamen. De nieuwe regelgeving, zo zei hij, zou migratie afschrikken.

Daarop stapte een coalitie van twintig Amerikaanse staten naar de rechter om de controversiële beslissing van de regering teniet te doen.