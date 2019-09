Verzorgster steekt lepeltje te diep in babymondje: aanklacht voor onopzettelijke slagen

Aarschot - In de Leuvense correctionele rechtbank is vrijdag een zaak behandeld rond vermeende onopzettelijke slagen aan een baby van enkele maanden oud, in een opvang in Langdorp bij Aarschot.

De vermeende feiten dateren van 10 maart 2017. De toen ­enkele maanden oude Mary-Lynne verbleef overdag in de kinderopvang. Tijdens het eten geven van de kindjes moet er iets zijn misgelopen, want de baby liep een wonde op aan het gehemelte. Allicht werd de eetlepel te diep in de mond van het meisje geduwd, waardoor het gehemelte werd geraakt.

Bij het ophalen van het slachtoffertje werden de ouders hiervan niet ingelicht. Zij ontdekten zelf dat er iets niet pluis was, waarop een medisch onderzoek volgde in het ziekenhuis van Diest, waar het kindje tien dagen moest blijven. Dat bracht aan het licht dat ze gewond raakte aan de mondholte.

Het meisje hield aan het incident niets over, maar de ouders nemen het de kinderverzorgster kwalijk dat ze niets heeft verteld en het kind niet meteen werd geholpen. De beklaagde, een twintiger en gewezen kinderverzorgster, ontkent de feiten en vraagt de vrijspraak. Ze zei op de zitting dat ze zich van geen kwaad bewust was en te goeder trouw heeft gehandeld. Het Leuvense parket meent dat haar schuld vaststaat, maar kan leven met de gunst van opschorting van straf.