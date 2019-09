Democraten eisen documenten van Amerikaanse buitenlandminister Pompeo, speciale gezant stapt op

In de Verenigde Staten hebben de Democraten in het Huis van Afgevaardigden minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gedagvaard om in het kader van het impeachment-onderzoek tegen Trump verschillende documenten te overhandigen. Het Huis van Afgevaardigden wil daarnaast ook een gesprek met vijf hoge verantwoordelijken van het buitenlandministerie, waaronder twee diplomaten, Masha Yovanovitch en Kurt Volker. Die laatste nam vrijdag ontslag.