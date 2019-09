Afghaanse verkiezingen beginnen onder slecht gesternte: aanslag maakt vijftien gewonden

Een aanslag bij een stembureau in het Afghaanse Kandahar heeft zaterdag vijftien gewonden gemaakt. Dat heeft een ziekenhuisbron bekendgemaakt. In Afghanistan kiezen de inwoners zaterdag een nieuwe president. “Vijftien mensen, allemaal mannen, raakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis”, zei dokter Naimatullah.

In het door conflict verscheurde Afghanistan kiezen de inwoners zaterdag een nieuwe president. Ze hebben de keuze uit achttien kandidaten, onder wie er maar twee realistische kansen hebben. De stembusgang zal onder strenge veiligheidsmaatregelen plaatsvinden: de taliban hebben opgeroepen om de verkiezingen “met alle middelen” te dwarsbomen.

Favorieten tijdens deze presidentsverkiezingen zijn huidig staatshoofd Ashraf Ghani en “bestuursvoorzitter” Abdullah Abdullah. Daarmee doet zich hetzelfde scenario voor als tijdens de stembusgang in 2014, die getekend werd door beschuldigingen van fraude en die Afghanistan in een politieke crisis stortte. Uiteindelijk leidde immense druk van de Verenigde Staten, onder leiding van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, tot een regering van nationale eenheid met beide rivalen. Ghani werd president en voor Abdullah werd de nieuwe functie van ‘chief executive officer’ in het leven geroepen.

Naast Ghani en Abdullah doen nog zestien anderen een gooi naar het hoogste ambt. Onder hen voormalig krijgsheer en premier Gulbuddin Hekmatyar, oud-lid van de communistische partij en ex-binnenlandminister Nur ul-Haq Ulumi, en het vroegere hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst Rahmatullah Nabil.

9,6 miljoen kiezers, 5.000 stembureaus

Ongeveer 9,6 miljoen Afghanen hebben zich volgens de kiescommissie geregistreerd voor deze presidentsverkiezingen. Ze kunnen terecht in zowat 5.000 stembureaus; uit veiligheidsoverwegingen blijven er een 500-tal andere dicht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet ruim 72.000 manschappen in om alles in goede banen te leiden.

Net zoals bij alle verkiezingen in Afghanistan tijdens het laatste decennium bestaat ook deze keer de vrees voor fraude. Daarom wordt dit jaar voor het eerst gebruikgemaakt van biometrische gegevens om kiezers te registreren: van iedereen wordt een foto en twee vingerafdrukken genomen. Toch blijven de andere kandidaten achterdochtig voor verkiezingsbedrog door huidig president Ghani.

Dreiging van taliban

Naast mogelijke fraude werpen ook de taliban een schaduw op de stembusgang. De moslimfundamentalisten willen de verkiezingen boycotten en hebben hun aanhangers opgeroepen om “alle middelen” in te zetten om ze te verstoren. Afghaanse waarnemers verwachten dat door de dreiging van geweld, maar ook door teleurstelling in de huidige machthebbers, slechts 1,5 miljoen kiezers ook effectief hun stem zullen uitbrengen.

De presidentsverkiezingen hadden aanvankelijk al in april moeten plaatsvinden, maar werden al tweemaal uitgesteld en vinden nu plaats nadat de vredesgesprekken tussen de VS en de taliban zijn afgesprongen. Ze kosten ongeveer 150 miljoen dollar. De Afghaanse regering legt 90 miljoen dollar op tafel, terwijl internationale donoren de rest bekostigen.

Als geen van de kandidaten zaterdag een absolute meerderheid behaalt, volgt eind november een tweede ronde met de twee best scorende deelnemers. De kiescommissie maakt de voorlopige resultaten van de eerste stemronde midden oktober bekend.