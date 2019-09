CLUBNIEUWS. Nasri slaagt in dieet bij Anderlecht, Defour is een vraagteken bij Antwerp

Als Anderlecht zondag verliest van Waasland-Beveren, wippen de Waaslanders over RSCA in het klassement. Die schande willen de Brusselaars – die dertiende staan na de dramatische 5 op 24 – zich besparen. Blessures zorgen er alweer voor kopzorgen maar goed nieuws was er toch van Samir Nasri, die slaagde in zijn dieet.

ANDERLECHT. Nasri slaagt in dieet

Als Anderlecht zondag verliest van Waasland-Beveren, wippen de Waaslanders over RSCA in het klassement. Die schande willen de Brusselaars – die dertiende staan na de dramatische 5 op 24 – zich besparen. Paars-wit kan uiteraard geen beroep doen op Vincent Kompany. De club bevestigde dat de speler-manager out is tot na de interlandbreak op 14 oktober. En nu is ook Alexis Saelemaekers uitgevallen. De rechtsbuiten liep ook een spierblessure op en mist eveneens de duels met Waasland-Beveren en Charleroi volgende week. Een streep door de rekening van Anderlecht, want Saelemaekers was de enige speler die minuten maakte in de drie laatste overwinningen: Beerschot, Standard (dit seizoen) en Standard (vorig seizoen).

Beter nieuws is er van Samir Nasri. Anderlecht had de Fransman met overgewicht een ultimatum opgelegd. Als hij tegen 23 september niet onder een bepaald gewicht zat, zou hij geweerd blijven worden uit de selectie. Maar Nasri vermagerde en haalde zijn doel. (jug)

ANTWERP. Defour is een vraagteken

Arslanagic en Juklerod komen in Oostende al zeker terug in de ploeg. Op het middenveld is het nog afwachten of Steven Defour tijdig topfit raakt. Hij kon gisteren wel trainen, maar sukkelde volgens Bölöni deze week met een ontsteking aan de hiel. “Steven speelde niet tegen Lokeren, omdat hij niet kón spelen.” Seck, De Laet en De Sart zijn nog altijd out, zij hopen van de komende interlandbreak (na de thuismatch tegen Standard) gebruik te maken om terug te keren op training.(dvd)

KRC GENK. Ndongola haakt af voor derby

Dieumerci Ndongala, die tijdens de bekermatch in Ronse werd vervangen na een trap op de enkel, haakte af tijdens de vrijdagtraining en is out. Bongonda pikte woensdag aan bij de groep en is weer van de partij. Nygren en Piotrowski vallen naast de twintigkoppige kern. Het is niet duidelijk of Genk-coach Felice Mazzu opteert voor een 4-4-2 of 4-3-3.(mg)

STVV. Geen Asamoah tegen Genk

Suzuki en De Bruyn, afwezig in de bekermatch tegen OH Leuven, zijn opnieuw paraat. Asamoah (foto) redt haalt de Limburgse derby tegen Racing Genk niet. Hij testte gisteren zijn geblesseerde enkel, maar dat was geen meevaller. Mmaee vervangt hem allicht. Voor de rest verwachten we hetzelfde team als bij de wedstrijd in Charleroi. Ook Teixeira is nog niet inzetbaar.(rco)

CLUB BRUGGE. Mitrovic en Balanta missen Real

Slecht nieuws voor Club Brugge: Matej Mitrovic en Eder Balanta missen na KV Mechelen vandaag zaterdag ook de Champions League-match op het veld van Real Madrid van dinsdag. Balanta zal zelfs enkele weken niet in actie zijn, want zijn hamstringblessure is erger dan gevreesd.

Mitrovic kampt dan weer met een blessure aan de voet, maar die zou niet ernstig zijn. “Het is niet dezelfde blessure als die van vorig seizoen”, zegt coach Philippe Clement. Mitrovic was toen een half seizoen out. Opvallend: Dion Cools zit nog eens in de ruime kern en ook Odilon Kossounou zit op de bus richting Mechelen. Ze moeten de blessures achterin helpen compenseren.(jve)

AA GENT. Voorzichtig met Chakvetadze

“Ik ben niet verrast dat Chakvetadze terug is”, is Jess Thorup bijzonder opgetogen nadat de Georgiër donderdag voor het eerst sinds april nog eens een groepstraining kon afwerken. “Hij heeft de voorbije weken en maanden keihard geknokt, soms werkte hij wel drie sessies af per dag. Ik reken op een 100 procent fitte Chakvetadze na Nieuwjaar.”

Igor Plastun onderging gisteren een operatie aan zijn gebroken neus. Mogelijk is hij volgende week weer beschikbaar. (ssg)

CERCLE BRUGGE. Bongiovanni uit de gratie

Twintig spelers selecteert Fabien Mercadal voor de belangrijke ­confrontatie met Eupen. Bongiovanni lijkt helemaal uit de gratie en is er opnieuw niet bij. Ook Ueda viel weg. Taravel, Dabila en ­Gory waren er niet bij voor de bekermatch, maar keren nu terug en starten waarschijnlijk. Ook de jonge Deman werd aan de selectie toegevoegd. De match begint om 20 uur en niet om 18 uur zoals her en der was vermeld.(kv)

KV KORTRIJK. Rolland out, Kagelmacher fit

Rolland is definitief out voor de match tegen Gent. Kagelmacher (foto) zal opnieuw centraal achterin plaatsnemen. In doel zal Bruzzese staan. “Er is geen reden om te wijzigen. Seba heeft nog niet veel goals op zijn pet”, vond coach Yves Vanderhaeghe. Jakubech overtuigde niet helemaal in het duel tegen Seraing. Ajagun zou weleens naar rechts kunnen schuiven om de twijfelachtige Stojanovic te vervangen. Ocansey is eveneens een optie.(gco)

KV OOSTENDE. Nog twijfels rond Neto

Voor de komst van Antwerp zondagavond is Renato Neto nog onzeker. De middenvelder moest vorig weekend en in de beker verstek geven met last aan de kuit en is nog niet volledig hersteld. Vandaag na de laatste training wordt de knoop doorgehakt. Palaversa en Hjulsager zijn er nog steeds niet bij. Verder is iedereen fit.

De speeldatum van KV Oostende-Club Brugge in de Croky Cup wordt bekendgemaakt op 7 oktober. KVO meldt dat daarna pas de ticketprijzen en verkoopkanalen volgen.(jve)

WAASLAND-BEVEREN. Wiegel fit, scan voor Agyepong

Trainer Arnauld Mercier kan voor de verplaatsing naar Anderlecht nog geen beroep doen op De Mey, Dhauholou en Bizimana. Het drietal werkt voorlopig individueel. Wiegel heeft de trainig hervat en is opnieuw fit. Agyepong viel eerder deze week uit met een hamstringblessure. Vandaag ondergaat de blessuregevoelige flankaanvaller een scan om de ernst van de blessure te kunnen inschatten.

Foulon, Jubitana, Verreth en Koita zitten in de voorselectie van de Belgische beloften. (whb)

ZULTE WAREGEM. Bürki en Humphreys out

Francky Dury kan opnieuw rekenen op Luka Zarandia. De flankspeler zat woensdag tijdens de bekermatch tegen Duffel uit voorzorg op de tribunes. De kwetsuur aan de hamstring is verleden tijd. Verdedigers Marco Bürki en Cameron Humphreys zijn er niet bij voor de verplaatsing naar Moeskroen. Bürki heeft last van de adductoren, Humphreys van de knie. Dat betekent dat Mensah normaliter zijn plaats behoudt op de linksachter. De Griek Kainourgios zit nog eens in de selectie.(jcs)