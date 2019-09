‘Race for the Cure’ in Brussel geschrapt door weersomstandigheden

Brussel - De nationale borstkankercampagne ‘Think Pink’ kondigt aan dat de voor zondag geplande ‘Race for the Cure Brussels’ in het Ter Kamerenbos niet kan doorgaan omwille van de weersomstandigheden. Daarmee volgt de vzw een beslissing van het Brusselse Gewest. De edities in Antwerpen en Namen vinden wel plaats zoals voorzien.

Vanwege de stormachtige weersomstandigheden zal het Ter Kamerenbos zondag worden afgesloten voor alle verkeer om 12 uur. “We vinden deze beslissing bijzonder pijnlijk, maar willen geen enkel risico nemen op het vlak van veiligheid voor onze deelnemers, vrijwilligers en partners”, onderstreept 'Think Pink’.

Deelnemers kunnen met hun ticket terecht op de ‘Races for the Cure’ in Antwerpen op Linkeroever en in Namen in l’Arsenal. Samen met partner Golazo werkt ‘Think Pink’ aan een oplossing om zo snel mogelijk een nieuwe datum voor te stellen.

Het is de tiende keer dat de ‘Race for the Cure’ in ons land georganiseerd wordt. Volgens ‘Think Pink’ kan iedereen, ongeacht zijn of haar sportief niveau, deelnemen dankzij de haalbare afstanden. Deelnemers kunnen kiezen tussen 6 kilometer lopen of 3 kilometer wandelen. Het doel is niet om als eerste de finish te bereiken, maar om lotgenoten centraal te plaatsen en samen de schouders onder de strijd tegen borstkanker te zetten.