Nico Dijkshoorn verbijsterd na feestje in kleedkamer: “Je ziet de keiharde strijd die bij Anderlecht nu wordt gestreden”

Nico Dijkshoorn is de scherpste columnist van de lage landen. Deze week keek hij met verbijstering naar de bekerwedstrijd van Anderlecht tegen Beerschot. En dan vooral naar de beelden van achteraf in de kleedkamer. “Ik weet wat er in het hoofd van Kompany omgaat: Mijn lieve god. Ik sta in Beerschot te kijken naar een springende zot. Zikkezakke, zikkezakke! Zikkezakke, zikkezakke! Laat dit ophouden...”