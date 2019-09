Zoon van Hilde Crevits stapt in het huwelijksbootje: “Niets of niemand kon mij dit ontnemen”

Torhout - Het kan niet alle dagen onderhandelen geblazen zijn: Vlaams minister en CD&V-kopstuk Hilde Crevits moest zaterdagochtend naar een huwelijk in thuisbasis Torhout. Dat van haar eigen zoon Bram Devolder (26), welteverstaan. Burgemeester Kristof Audenaert (CD&V), nota bene een voormalige kabinetsmedewerker van Crevits, zegende het huwelijk in.

De onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering zitten in de laatste rechte lijn, maar dat weerhield Crevits niet om bij het huwelijk aanwezig zijn. “Niets of niemand kon mij dit ontnemen, en ik ben ook blij dat ik even aan de politiek kan ontsnappen”, zei de 52-jarige politica. “We kozen speciaal een datum in september in de veronderstelling dat de onderhandelingen tegen dan voorbij zouden zijn. (lacht)”

Voor Crevits was het huwelijk extra emotioneel. Haar zoon werd op zijn 24ste getroffen door lymfeklierkanker. De ziekte doorkruiste zijn plannen om rechten te gaan studeren aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit van Harvard. Maar in september 2017 werd hij genezen verklaard, en in augustus vorig jaar vertrok hij alsnog naar de VS om zijn dromen waar te maken.

Vandaag trouwde de jongeman voor de wet. Dat wordt later vandaag ook in intieme kring gevierd. “Volgend jaar volgt het kerkelijk huwelijk, en dat zal gepaard gaan met een groot feest”, aldus nog Crevits. Kersverse echtgenote Eveline Vanthorre is 27, net als haar echtgenoot is ze doctor in de rechten.

Foto: mvn

Foto: mvn