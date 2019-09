Boete van bijna 2.500 euro voor wie niet dagelijks met de hond gaat wandelen in Australisch Hoofdstedelijk Territorium

Hondeneigenaars uit het Australisch Hoofdstedelijk Territorium riskeren een boete van 4.000 Australische dollar - of bijna 2.500 euro - als ze hun huisdieren niet minstens één keer per dag uitlaten. Dat is vastgelegd in een nieuwe wetgeving die dieren erkent als bewuste wezens.

De dierenwelzijnswet, die sinds donderdag van kracht is, legt een reeks strikte sancties op in een poging het dierenwelzijn te verbeteren. Zo riskeren eigenaren bijvoorbeeld zware boetes als ze niet voldoen aan de basisbehoeften - zoals onderdak, voedsel en water - voor hun huisdieren.

Mensen die hun honden gedurende 24 uur opsluiten, moeten de dieren nadien de mogelijkheid geven om de volgende 2 uur vrij te bewegen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze vervolgd te worden.

Het Australisch Hoofdstedelijk Territorium is het eerste rechtsgebied in Australië dat dieren erkent als wezens met een bewustzijn. “Modern dierenwelzijn gaat over het overwegen hoe een dier zowel mentaal als fysiek omgaat met de omstandigheden waarin het moet leven”, zei minister Chris Steel daarover.