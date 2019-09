Grapjas past Wikipedia-pagina van Jan Jambon aan

Een digitale vandaal heeft enkele aanpassingen doorgevoerd op de pagina van Jan Jambon (N-VA). De grappenmaker steekt de draak met een maatregel omtrent burgemeesterssjerpen die naar alle waarschijnlijkheid in het Vlaams regeerakkoord zal staan.

De landing van de regering-Jambon I laat nog steeds op zich wachten. De onderhandelaars gingen vrijdag uit elkaar zonder akkoord. Vooral de begroting zou een heikele kwestie zijn. Er zijn echter wel al zaken waar de onderhandelaars een akkoord over hebben. Zo zullen burgemeesters kunnen kiezen of ze een tricolore of geelzwarte sjerp wensen te dragen.

“Een van zijn meer belangrijke beslissingen betrof de kleur van het lint van Vlaamse Burgervaders”, staat daar te lezen. “Hij wordt hierdoor bijzonder geprezen voor het stellen van prioriteiten.”

Onderhandelaars zaterdag opnieuw aan tafel

Los van alle geinigheid zijn de toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD zaterdag omstreeks 15.30 uur opnieuw rond de tafel gaan zitten.

Nadat technische werkgroepen verschillende knelpunten onder de loep hebben genomen en scenario’s hebben doorgerekend en formateur Jan Jambon afzonderlijke gesprekken heeft gevoerd, is het de bedoeling om de onderhandelaars van de centrale werkgroep, met uitzondering van Hilde Crevits die op het huwelijk van haar zoon aanwezig is, om 15.30 opnieuw samen aan de tafel te brengen.

Naar verluidt is het niet de bedoeling om zaterdag erg lang door te onderhandelen. Zondag is iedereen opnieuw op post en wordt het wellicht D-Day voor de Vlaamse onderhandelaars.