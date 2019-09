Standard-aanvaller Maxime Lestienne voetbalt weer bevrijd na donkere jaren: “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan mijn ouders denk”

De film ‘Mad Max’? Nog nooit van gehoord, laat staan dat hij ‘m gezien heeft. Wat Maxime Lestienne wél weet, is dat hij in het verleden fouten heeft gemaakt. “Maar spijt? Dat heb ik niet.” Op zijn 27ste heeft de Standard-aanvaller al veel diepe dalen gekend, maar vandaag voelt hij zich weer goed in zijn vel. En dat loont: de vleugelspits is clubtopschutter en behoort tot de voorselectie van de Rode Duivels. Een monoloog over zijn tumultueuze carrière.