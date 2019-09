Fitnesszaal die spil blijkt in prostitutienetwerk, drugs-, doping- en wapenhandel, wordt beheerd door politieagent

Speurders van de Federale politie zitten al ruim zeven maanden een netwerk van doping- en drugshandelaars op de hielen. Afgelopen dinsdag vielen ze op verschillende plaatsen binnen, waaronder een fitnesszaal in Verviers. Daar troffen de speurders nog veel meer aan dan enkel doping en drugs. Sterker nog: de zaal wordt beheerd door een lokale politieagent.

De politieagent (47) in kwestie is een indrukwekkende verschijning. De man weegt maar liefst 97 kilo en de omtrek van zijn biceps is nét geen halve meter. Naast zijn beroep als politieagent is hij fervent fitnessfanaat en doet hij regelmatig mee aan bodybuildingwedstrijden. De zaal waar hij traint en tevens bestuurder is van de VZW, blijkt nu een spil te zijn in een onguur netwerk van drugs- en dopinghandel.

Bij de inval werden drugs, doping en grote sommen cash geld gevonden. Ook waren er prostitués aan de slag boven de fitnesszaal. In valse plafonds werden ook nog wapens gevonden. De agent is samen met vijf andere verdachten opgepakt. Hij zit in de cel in afwachting van het onderzoek.