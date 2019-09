Albert Sambi-Lokonga, de gracieuze gazelle van Anderlecht: “Dat voetbal voor mij simpel lijkt? Ik heb best wat werkpunten”

Anderlecht moet winnen van Waasland-Beveren. De druk na de 5 op 24 is stilaan enorm, maar toch blijft er één speler sierlijk over het veld draven als een gazelle: Albert Sambi-Lokonga (20). De jonge middenvelder is er stellig van overtuigd dat het goed komt: “Play-off 1 zonder Anderlecht? Dat wordt een beetje moeilijk, hè. Dat kan niet.”