Olivier Renard verlaat Antwerp na amper vier maanden en trekt naar Canada

Antwerp is zijn Sportief Adviseur kwijt. Olivier Renard kwam pas in juni toe op de Bosuil, waar hij samen met Luciano D’Onofrio en Sven Jacques het sportieve beleid moest uittekenen. Renard trekt naar Canada, waar hij bij MLS-club Montreal Impact de rol van Sportief Directeur op zich neemt.

Renard kwam afgelopen zomer over van Standard, waar hij achtereenvolgens Sportief Directeur en Directeur Rekrutering was. Eerder was hij ook bij KV Mechelen aan de slag. “Het was nooit de bedoeling, noch van RAFC noch van Olivier Renard, om de goede samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Beide partijen waren het echter snel eens dat deze uitdaging, zowel sportief als qua ervaring, een mooie opportuniteit is in zijn verder carrière”, laat Antwerp weten in een persbericht. “Olivier maakte indruk met zowel zijn sportieve kennis als zijn persoonlijkheid. De club wil hem dan ook bedanken voor het geleverde werk de voorbije 4 maanden en heel veel succes wensen met de nieuwe uitdaging in de MLS!”

Montreal Impact is de ex-club van onder meer Laurent Ciman en Didier Drogba. Huidige bekende namen in de selectie zijn Bojan Krkic en Bacary Sagna. Montreal won dit jaar voor de vierde keer de Canadian Cup. In de huidige MLS-competitie staat de club na 32 speeldagen negende in de Eastern Conference.