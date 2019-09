Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle over straffe 0-5 van Club Brugge: “En dan nog scoorden ze niet genoeg”

Club Brugge is de sterkste ploeg in de Jupiler Pro League. Dat wisten we al. Ze zijn ook klaar voor Real Madrid. Niet dat blauw-zwart zomaar eventjes iets gaat halen in Benabeu maar KV Mechelen heeft Vanaken en co niets in de weg gelegd. Club was scherp, alleen lang (alweer) voor doel niet. De invallers Diagne en Schrijvers moesten eraan te pas komen om het immense overwicht in cijfers om te zetten.