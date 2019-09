Eden Hazard kan opnieuw niet overtuigen in fletse Madrileense derby

Eden Hazard zal geen goeie herinneringen overhouden aan zijn eerste Madrileense stadsderby. De Rode Duivel kon zaterdagavond met Real Madrid op bezoek bij de buren van Atlético opnieuw zijn stempel niet drukken en werd een kwartier voor het einde terecht vervangen. Hazard was echter niet de enige die ontgoochelde. De traditioneel passionele stadsderby was een fletse vertoning met veel slecht voetbal, die logischerwijze eindigde op 0-0. Thibaut Courtois moest letterlijk geen enkele save verrichten. Valt er dinsdag dan toch wat te rapen voor Club Brugge op bezoek bij Real in de Champions League?

Eigenlijk had Eden Hazard al een derby tegen Atlético Madrid gespeeld. Op 27 juli kreeg hij samen met zijn toen kakelverse Real-makkers een historische 3-7-pandoering om de oren tijdens een voorbereidingsmatch in het Amerikaanse New Jersey. De heetgebakerde Atlético-aanhang droomde openlijk van een herhaling van die slachtpartij en zette een uur voor de aftrap al het Wanda Metropolitano in vuur en vlam. Het grootste fluitconcert was voor ex-publiekslieveling Thibaut Courtois, die de hele match op de korrel zou worden genomen. De ijskoude nummer één van de Rode Duivel gaf geen krimp.

Zo vurig de ambiance op de 68 032 zitjes van het Atlético-stadion, zo flauw voetbalden de 22 hoofdrolspelers op het veld. Staat een Madrileense derby normaal gezien synoniem met passie, strijd en spektakel, dan was daar zaterdagavond in de Spaanse hoofdstad weinig van te merken. De thuisploeg begon nog wel furieus aan de match. Balverlies van Hazard leidde tot een snelle counter en een schot voorlangs van het nieuwe godenkind João Félix. Lang duurde het openingsoffensief van Atlético niet, Real herstelde al snel het evenwicht. En creëerde in het halfuur daarna de beste kansen. Maar stel u daar vooral niet te veel bij voor. Een kopballetje van Bale en twee afstandsschoten van Kroos. En Eden Hazard? Die kleefde vooral op zijn linkerflank en voetbalde met te weinig lef en snelheid om zijn stempel te kunnen drukken. Amper een geslaagde actie en regelmatig van de bal gezet door een gretigere tegenstander.

Foto: AP

Thibaut Courtois hoefde zich voor de pauze niet te onderscheiden. De Real-defensie gaf amper iets weg. João Félix trap nog een keer naast, Courtois greep gepast in op een lage voorzet van Trippier. De 27-jarige Limburger had de voorbije weken veel meer werk op te knappen.

Hetzelfde spelbeeld na de pauze. Atlético-coach Simeone werd helemaal gek langs de lijn van de slappe kost die zijn elftal op de mat bracht. Heksenketel Metropolitano werd er zowaar lusteloos van. Real schoof voorzichtig op en kreeg zowaar nog enkele kansjes. Maar het vizier van Gareth Bale stond zaterdagavond niet op scherp. De Welshman jaste enkele ballen overhaast in de tribune. Simeone probeerde het tij te keren met drie wissels. Die van João Félix voor Marcos Llorente leverde hem een striemend fluitconcert op.

Foto: AFP

Al die vervangingen brachten ook weinig zoden aan de dijk. Atlético kon enkel dreigen met een kopbal van Saul op een hoekschop, maar opnieuw moest Courtois niet ingrijpen. Jan Oblak moest zich aan de overkant wel onderscheiden op een uitstekende kopbal van Benzema. De voorzet kwam vanop links maar niet van Eden Hazard, die was ondertussen helemaal uit de match verdwenen. Had trainer Zidane voor de partij nog gezegd dat Hazard gemaakt was voor duels als die op het veld van Atlético, dan moest de Fransman ook zaterdagavond constateren dat de Rode Duivel nog ver van zijn beste vorm verwijderd is. Na 77 minuten werd Hazard uit zijn lijden verlost en werd hij naar de kant gehaald voor James Rodriguez.

De partij bloedde ook zonder Hazard op het veld langzaamaan dood. Real Madrid blijft zo met vijftien punten uit zeven matchen wel op kop van de Primera Division, al kan Real Sociedad zondag nog de verrassende leider worden. Een Club Brugge op toerental mag tegen dit twijfelende Real Madrid misschien toch stilaan beginnen dromen om komende dinsdag iets te rapen in de Champions League.